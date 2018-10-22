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<a href="http://33live.ru/novosti/22-10-2018-rezidenciya-orlovoj-sedala-bolee-500-tysyach-rublej-iz-byudzheta-ezhemesyachno.html" target="_blank">Резиденция Орловой съедала более 500 тысяч рублей из бюджета ежемесячно</a> - Теперь особняк переводят в категорию гостиницы