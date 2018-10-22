Теперь особняк переводят в категорию гостиницы
Теперь особняк переводят в категорию гостиницы
Содержание резиденции бывшей главы региона Светланы Орловой ежемесячно стоило бюджету более 500 тысяч рублей. Получается, за год особняк Орловой «съедал» больше 6-ти миллионов рублей. Такие цифры назвал в интервью «» новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Большая часть этих денег тратилась на охрану резиденции— около 3-х миллионов рублей в год. На зарплату обслуживающего персонала, состоящего из 5-ти человек, уходило около 1 миллиона 700 тысяч рублей в год. По словам Владимира Сипягина, там необоснованно завышали траты на интернет, телефонную связь и телевидение.
Глава региона рассказал, что теперь здание резиденции переводят в категорию гостиницы, оно будет сдаваться. Сипягин выразил надежду, что в таком формате особняк не только покроет затраты на содержание, но и принесёт прибыль в бюджет.
В резиденцию на Московском шоссе Светлана Орлова
поселилась в 2014 году. С этим особняком связана нашумевшая история «о золотом ёршике». Именно тогда региональный департамент имущественных и земельных отношений попытался купить мебель в спальню и предметы интерьера почти на 2 миллиона рублей.