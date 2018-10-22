В американском городе Эверетт продолжается турнир Skate America - первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по сумме программ в соревнованиях спортивных пар.

В американском городе Эверетт продолжается турнир Skate America — первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по сумме программ в соревнованиях спортивных пар.Российские фигуристы набрали 133,61 балла в произвольной программе и 204,85 по сумме программ, не оставив соперникам шансов. Второе место заняла другая российская пара, Алиса Ефимова и Александр Коровин (178,98). Третьими стали хозяева турнира из США Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06).