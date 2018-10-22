Малые противолодочные корабли Брест и Снежногорск Северного флота России провели тренировочные поиск и атаку атомной подводной лодки условного противника. Учения проходили на одном из полигонов Баренцева моря. Вместе с МПК за вражеской субмариной гонялись противолодочный самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ

Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" Северного флота России провели тренировочные поиск и атаку атомной подводной лодки условного противника. Учения проходили на одном из полигонов Баренцева моря, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.Вместе с МПК за вражеской субмариной гонялись противолодочный самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ: они сбрасывали гидроакустические буи и станции, чтобы определить местоположение подлодки. Кстати, роль противника играл один из многоцелевых подводных крейсеров Северного флота."Брест" и "Снежногорск" относятся к одному проекту – 1124М. Это небольшие корабли: длина – 71 метр, ширина – 10 метров, водоизмещение – около 1 тысячи тонн. Экипаж – 86 человек.Назначение проекта 1124М – борьба с подводными лодками. Поэтому артиллерия у него относительно слабая: 76-миллиметровая пушка АК-176М и 6-ствольное оборонительное орудие АК-630М.Для нападения на субмарину на "Бресте" и "Снежногорске" стоят реактивные бомбометы РБУ-6000. Каждая установка заряжена 12 ракетами калибром 212 миллиметров. Ей нужно всего 15 секунд, чтобы навестись на противника и обстрелять его. Как только снаряд РБУ-6000 падает в воду, его гидролокационная система наведения начинает искать подлодку. И если в радиусе 130 метров она есть, то снаряд подплывает к ней и взрывается.Известно, что РБУ-6000 прошел модернизацию и получил название "Смерч-2". К 2020 году все корабли будут перевооружены на новые установки.