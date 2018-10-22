В американском городе Эверетт завершается турнир Skate America — первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянин Сергей Воронов занял третье место в мужском одиночном катании.

В американском городе Эверетт завершается турнир Skate America — первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянин Сергей Воронов занял третье место в мужском одиночном катании.По сумме программ российский фигурист заработал 226,44 балла. Победу на этапе одержал действующий чемпион мира и хозяин соревнований американец Натан Чен (280,57). Вторым стал чех Михал Бржезина (239,51).