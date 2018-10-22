Адвокат сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева планирует подать встречный иск к норвежской стороне с требованием возмещения морального и материального ущерба его подзащитному, который был задержан в Осло.

Адвокат сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева планирует подать встречный иск к норвежской стороне с требованием возмещения морального и материального ущерба его подзащитному, который был задержан в Осло. Его подозревали в незаконной информационной деятельностиКак пояснила "Интерфаксу" спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, на эту тему планируется так же разговор с российским консулом.Михаил Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло. 19 октября россиянина освободили.