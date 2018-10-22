Пользователи соцсетей высмеяли украинский мощнейший сторожевой корабль 205П BG-32 Донбасс, который вернули после ремонта в Азовское море.

Пользователи соцсетей высмеяли украинский "мощнейший" сторожевой корабль 205П BG-32 "Донбасс", который вернули в Азовское море.Ранее украинские СМИ сообщили, что в акваторию Азовского моря после ремонта возвращается пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32. В публикациях военное судно называлось "одной из самых мощных единиц украинских сил".Пользователи в комментариях к этим новостям сошлись во мнении, что Украина по-прежнему занимается "косметическим ремонтом старых посудин", а не создает новое вооружение.Многие предположили, что под "ремонтом" подразумевается закраска ржавчины на бортах "Донбасса". А рубка судна сварена из старых грузовых контейнеров — предположили другие. Немало пользователей высказали опасение, что "отремонтированный" корабль может пойти ко дну еще по дороге с места ремонта. Выражения "очередное позорище" и "древняя баржа" собрали наибольшее число лайков.Проект пограничных сторожевых кораблей проекта 205П разработан конструкторским бюро "Алмаз" еще в середине прошлого века. В 1982 году, еще во времена СССР в Ленинграде был построен ПСКР-705, который нес службу в пограничных войсках КГБ, а через 10 лет с развалом Союза перешел в состав морской охраны Украины. В 1995 году корабль был переименован в "Донбасс".