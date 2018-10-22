Микроавтобус в Крыму опрокинулся в кювет утром в воскресенье на трассе Керчь — Симферополь, пострадали семь человек.

Микроавтобус в Крыму опрокинулся в кювет, пострадали семь человек.ДТП произошло утром в воскресенье на трассе Керчь — Симферополь в районе села Грушевка, сообщается на сайте регионального управления МЧС."Водитель микроавтобуса Volkswagen, следовавшего в Симферополь, не справился с управлением, съехал в кювет", — говорится в сообщении.К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа пожарно-спасательной части.Блокирование движения по шоссе не потребовалось. Пострадавшие доставлены в местные больницы с травмами различной степени тяжести, несовершеннолетних среди них нет.