Российская теннисистка Мария Шарапова в 2019 году может сменить главного спонсора. Американская компания - производитель экипировки Nike после двадцатилетнего сотрудничества решила не заключать новый контракт с россиянкой. Нынешнее соглашение истечет в конце 2018 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова в 2019 году может сменить главного спонсора. Американская компания — производитель экипировки Nike после двадцатилетнего сотрудничества решила не заключать новый контракт с россиянкой. Нынешнее соглашение истечет в конце 2018 года.Как отмечает РИА Новости, по контракту с американской фирмой Шарапова получает около 11 миллионов евро в год, что является самым крупным контрактом для женщин в спорте. Именно это соглашение помогло российской теннисистке стать одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.После завершения сотрудничества с Nike Шарапова планирует заключить соглашение с главным конкурентом американской фирмы — немецким брендом Adidas.