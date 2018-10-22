Участник телепроекта Дом-2 Андрей Шабарин в последнее время пользуется небывалым успехом у представительниц прекрасного пола. Новая жительница телестройки призналась в интимной связи с ним.

Участник телепроекта "Дом-2" Андрей Шабарин в последнее время пользуется небывалым успехом у представительниц прекрасного пола. Новая жительница телестройки призналась в интимной связи с ним.По традиции на лобном месте обсуждались насущные проблемы звезд реалити-шоу. Слово за слово и обычная беседа переросла в скандал. 34-летний Андрей Шабарин сцепился с 22-летней Еленой Барановой."Не буду я с тобой никогда. И правильно мама сказала: "Тебе не нужен этот старпер, который унижает женщин", – срывающимся голосом кричала на Андрея Елена. В ответ участник произнес фразу, которая шокировала всех присутствующих, а в особенности его девушку Розалию Райсон. "Ты лежала со мной в постели кайфовала голая", – высказался Шабарин.Участница не унималась, она кричала, что во время интимной встречи с Андреем была слишком пьяна и ничего не соображала. Однако, протрезвев, поняла, то что с ней произошло настоящий кошмар. "Потому, что синяя я была, синяя я была. Потому что нечего было по ушам ездить, дура была, малая дура. Повелась на что-то непонятно на что", – высказалась Баранова. В ответ Шабарин сообщил присутствующим, что девушка сама инициировала близость.Примечательно, что фанаты "Дома-2" осудили Елену. По мнению некоторых поклонников, блондинке необходимо было скрыть от общественности свою ветреность."Как их будут потом уважать мужчины, если они сами позволяют с собой так обращаться😣😫😖(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше тебе бы мама вовремя по тыкве твоей тупой стучала , что бы ты не раздвигала ноги всем подряд !!!", "Эта гакающая Леночка убивает. То орет, то плачет как маленькая. Вообще больная на всю голову. Слушать и смотреть невозможно", "🤮Тошнит от этой деревенщины. Еще и на передок слаба оказывается, а по синей дыне так вообще дно. Какой нормальный мужик с ней будет, зная, что она по синьке нуждается в ***😂", "Железное оправдание😂🤣пАтАмуштА синяя была..синяя😂🤣😂🤣", "Мы живем в мире где фраза "синяя была" оправдывает любой твой аморальный поступок", "Извините, но вот про таких и говорят, что понаехали. Никто и звать никак, а требования расходятся с поведением. А горлопанит, как у себя за околицей. Мерзко , во что превратили проект, сплощной разврат", – рассуждали почитатели шоу в Сети.