Юмористов из Сургута не поздравили
с победой
в полуфинале Высшей лиги ни городские,
ни окружные власти. Об этом рассказал концертный директор, один
из участников команды КВН Борцы Рухин Магеррамов.
Юмористов из Сургута не поздравили
с победой
в полуфинале Высшей лиги ни городские,
ни окружные власти. Об этом рассказал концертный директор, один
из участников команды КВН "Борцы" Рухин Магеррамов.
По его словам, коллектив не раз обращался
за поддержкой к местным чиновникам, но получил отказ. В конце
концов главным спонсором игроков стал предприниматель из Нижневартовска Александр
Петерман.
Магеррамов отметил, что дело вовсе не в наградах, премиях или призах.
Команду расстраивает и обижает то, что "никто не показывает, что они
в курсе" и рады за них. "Мы в истории КВН ХМАО
единственная команда, которая в финал вышла, мы взяли главную награду
„Голосящего КиВиНа“, выиграли Кубок мэра Москвы, но, когда мы приезжаем
в Сургут, нас никто не отмечает", – цитирует концертного директора "Борцов"
Ura.ru.
Он добавил, что команда не держит зла или негатива на
чиновников, но расстраиваемся, что "никто не ценит ребят,
представляющих округ на Первом канале". Магеррамов подчеркнул, что шутки про мэра или губернатора, не связаны
с конкретными людьми.
Команда КВН "Борцы" вернулись в высшую лигу в 2018 году.
В марте игру 1/8 финала, в которой команда заняла второе место,
посетил президент России Владимир Путин. Глава государства впервые за 14
лет он пришел на КВН.