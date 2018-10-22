Юмористов из Сургута не поздравили с победой в полуфинале Высшей лиги ни городские, ни окружные власти. Об этом рассказал концертный директор, один из участников команды КВН Борцы Рухин Магеррамов.

Юмористов из Сургута не поздравилис победойв полуфинале Высшей лиги ни городские,ни окружные власти. Об этом рассказал концертный директор, одиниз участников команды КВН "Борцы" Рухин Магеррамов.По его словам, коллектив не раз обращалсяза поддержкой к местным чиновникам, но получил отказ. В концеконцов главным спонсором игроков стал предприниматель из Нижневартовска АлександрПетерман.Магеррамов отметил, что дело вовсе не в наградах, премиях или призах.Команду расстраивает и обижает то, что "никто не показывает, что онив курсе" и рады за них. "Мы в истории КВН ХМАОединственная команда, которая в финал вышла, мы взяли главную награду„Голосящего КиВиНа“, выиграли Кубок мэра Москвы, но, когда мы приезжаемв Сургут, нас никто не отмечает", – цитирует концертного директора "Борцов"Ura.ru.Он добавил, что команда не держит зла или негатива начиновников, но расстраиваемся, что "никто не ценит ребят,представляющих округ на Первом канале". Магеррамов подчеркнул, что шутки про мэра или губернатора, не связаныс конкретными людьми.Команда КВН "Борцы" вернулись в высшую лигу в 2018 году.В марте игру 1/8 финала, в которой команда заняла второе место,посетил президент России Владимир Путин. Глава государства впервые за 14лет он пришел на КВН.