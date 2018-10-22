Facebook намерена купить крупную фирму, специализирующуюся в сфере кибербезопасности. Совершив подобную сделку, компания Марка Цукерберга рассчитывает укрепить защиту своих компьютерных систем и восстановить имидж, который был подпорчен в результате череды громких скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей.

Facebook намерена купить "крупную" фирму, специализирующуюся в сфере кибербезопасности. Совершив подобную сделку, компания Марка Цукерберга рассчитывает укрепить защиту своих компьютерных систем и восстановить имидж, который был подпорчен в результате череды громких скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей.Facebook уже направила предложения о покупке "нескольким" фирмам, сообщает The Information со ссылкой на осведомленные источники. С кем консультируется компания, не уточняется. Предположительно, о сделке может быть объявлено до конца года.Facebook заинтересована в разработках, которые помогли бы ей усилить безопасность различных сервисов, указывает издание. В частности, она нуждается в инструментах, которые смогли бы уведомлять о попытках взлома и обеспечивать надежную защиту отдельных аккаунтов. В Facebook от комментариев отказались.∎Facebook все же будет собирать данные владельцев смарт-экранов Portal читайте такжеМежду тем соцсеть продолжает оправляться от взлома, затронувшего почти 30 миллионов учетных записей. Из-за некорректной работы функции "посмотреть как", позволяющей посмотреть на личную страницу глазами других пользователей, злоумышленники завладели номерами телефонов, адресами электронной почты и другими конфиденциальными данными.