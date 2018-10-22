Злоумышленник распылил в лицо женщины содержимое газового баллона, нанес несколько ударов, похитил мобильный телефон и документы и скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Отрадное задержали 35-летнего жителя столицы по подозрению в разбойном нападении на женщину.В отдел полиции поступило сообщение о разбое. Потерпевшая сообщила, что на Березовой аллее, когда она находилась в своем автомобиле, к машине подошел ее знакомый и открыл водительскую дверь. Злоумышленник распылил ей в лицо содержимое газового баллона, нанес несколько ударов, похитил мобильный телефон и документы и скрылся.Сотрудники полиции на улице Якушкина задержали подозреваемого – 35-летнего жителя Москвы. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29