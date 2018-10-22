Не дожидаясь прибытия специальных служб, полицейские разблокировали двери троллейбуса и срочно эвакуировали всех пассажиров...

В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы стали свидетелями возгорания троллейбуса, следующего по Ломоносовскому проспекту. У транспортного средства произошло возгорание в районе штанги токоприемника, и огонь стал распространяться по крыше.Не дожидаясь прибытия специальных служб, полицейские разблокировали двери троллейбуса и срочно эвакуировали всех пассажиров. Затем, используя служебные огнетушители, взобрались на крышу троллейбуса и потушили огонь.Благодаря профессиональным действиям полицейских отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы старшего сержанта полиции Артема Трехлебова и старшего сержанта полиции Леонида Зуева пожар был локализован и никто из граждан не пострадал.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93