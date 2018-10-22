За эту должность боролись три кандидата

За эту должность боролись три кандидатаНа заседании совета народных депутатов Петушинского района прошли выборы главы местной администрации. За эту должность боролись три кандидата - Сергей Великоцкий (с ним контракт закончился в конце сентября, Виталий Гаранин (глава посёлка Вольгинский) и Александр Курбатов (первый заместитель главы администрации Петушинского района по развитию ЖКХ).В итоге присутствующие проголосовали за Сергея Великоцкого. Ему досталось 12 голосов. 2 народных избранника отдали свой голос за других кандидатов и двое воздержались от решения.Валентина Мартынова, один из местных депутатов, высказала мнение людей, с которыми обсуждала этот вопрос. По ее словам, до появления Сергея Борисовича в Петушках одна школа все больше разваливалась, другая вовсе не строилась. Не было спортивных площадок. А с приходом Великоцкого началась работа. Возродился Совет ветеранов.