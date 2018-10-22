Руководство московского Спартака
объявило о завершении сотрудничества с главным тренером Массимо Каррерой
Совет директоров клуба принял решение освободить итальянца от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
– Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. Спартак желает Каррере успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении клуба.
54-летний Каррера возглавил Спартак летом 2016 года после ухода Дмитрия Аленичева. В сезоне-2016/17 Каррера привел красно-белых к титулу чемпиона России. Также он выиграл Суперкубок России-2017.