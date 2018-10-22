Руководство московского Спартака объявило о завершении сотрудничества с главным тренером Массимо Каррерой

Совет директоров клуба принял решение освободить итальянца от занимаемой должности.Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.– Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. Спартак желает Каррере успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении клуба.54-летний Каррера возглавил Спартак летом 2016 года после ухода Дмитрия Аленичева. В сезоне-2016/17 Каррера привел красно-белых к титулу чемпиона России. Также он выиграл Суперкубок России-2017.