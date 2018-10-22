В Москве на стадионе Открытие Арена состоялся матч 11-го тура российской премьер-лиги по футболу, в котором Спартак принимал тульский Арсенал. Красно-белые проиграли канонирам при своих зрителях со счетом 2:3.

В Москве на стадионе "Открытие Арена" состоялся матч 11-го тура российской премьер-лиги по футболу, в котором "Спартак" принимал тульский "Арсенал". "Красно-белые" проиграли "канонирам" при своих зрителях со счетом 2:3.Подопечные Массимо Карреры смогли забить быстрый гол уже на 13-й минуте, автором которого стал Зе Луиш. Однако туляки нашли ответ на 35-й минуте, когда Огнен Ожегович поразил ворота Александра Максименко. Впрочем, уже перед самым перерывом все тот же Луиш оформил дубль, забив "Арсеналу" "в раздевалку".Но и на этот выпад спартаковцев гости во втором тайме смогли найти в своем арсенале сразу два контраргумента. Сначала Даниил Лесовой на 48-й минуте вновь выровнял положение, а на 65-й Резиуан Мирзов и вовсе вывел "пушкарей" вперед и, как оказалось позже, принес победу "Арсеналу". 2:3 – "Спартак" терпит четвертое поражение в 11-ти играх.После проигрыша на счету "красно-белых" осталось 18 очков, с которыми они располагаются на шестой строчке. В активе "Арсенала" теперь стало 13 баллов – в таблице он поднялся на девятую позицию.