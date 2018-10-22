Утром загорелась квартира в многоэтажном доме

Утром загорелась квартира в многоэтажном домеСегодня утром в многоквартирном доме № 40 на улице Лермонтова в Лакинске произошел пожар. Сообщение об огне в квартире, расположенной на 4-ом этаже, поступило на пульт диспетчера в 08:33.Спасатели были на месте уже через 6 минут. За 7 минут они смогли справиться с открытым пламенем. Полностью пожар ликвидировали в 08:52. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Однако пожарные эвакуировали 20 человек, из них 2 детей.В тушении пожара принимали участие 10 спасателей и 3 спецмашины. Общая площадь - 8 квадратных метров. Причины возгорания установят эксперты.