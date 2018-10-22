В Тамбове сотрудникам МЧС пришлось использовать автолестницу для того, чтобы снять забравшегося на высокую ель молодого человека. Операцию по спасению сняли на видео.

В Тамбове сотрудникам МЧС пришлось использовать автолестницу для того, чтобы снять забравшегося на высокую ель молодого человека. Операцию по спасению сняли на видео.На покорение вечнозеленого дерева на Моршанском шоссе "экстремал" пошел ближе к вечеру 21 октября. Что заставило его взбираться по ветвям вверх, остается неизвестным, но забрался он так высоко, что самостоятельно спуститься не смог.Снять с ели "альпиниста" только с помощью автолестницы — судя по кадрам, к тому моменту молодой человек уже порядком подмерз.