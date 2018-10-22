Гостьей программы Судьба
человека с Борисом Корчевниковым на России 1 стала 69-летняя Регина Дубовицкая. Ведущая Аншлага поделилась
воспоминаниями о сатирике и том, как он боролся с онкологией.
Гостьей программы "Судьба
человека" с Борисом Корчевниковым на "России 1" стала 69-летняя Регина Дубовицкая. Ведущая "Аншлага" поделилась
воспоминаниями о сатирике и том, как он боролся с онкологией.
Телеведущая призналась, что
очень тяжело переживала уход Михаила Задорнова. Страшный диагноз она
узнала из его уст. Это произошло перед съемкой новогоднего "Аншлага", в которой должен был
участвовать юморист.
По словам Дубовицкой, артист
прислал ей свои новые номера. "Я когда его увидела, поняла, что не могу
пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в таком
состоянии показывать его зрителям нельзя", – призналась ведущая. Она надеялась,
что после операции в Германии Задорнов встанет на ноги и все будет хорошо.
Однако операцию
перенесли, и он не смог приехать на съемки. Сатирик и Дубовицкая договорились,
что после хирургического вмешательства они созвонятся. Так и случилось.
Задорнов сказал ей, что все получилось даже лучше, чем предполагали врачи.
Через два дня артист уже
не ответил на звонок знакомой: у него произошел инсульт. При этом, по словам
телеведущей, Задорнов до последнего верил в выздоровление. "Я его знала
жизнерадостным человеком", – отметила Регина Дубовицкая.
Вместе с тем, гостья
программы призналась, что работать с сатириком было очень нелегко. "Он не
любил, когда у него из номера что-то вырезали. Но заранее с ним можно было
договориться", – поделилась телеведущая.
Напомним, Михаил
Задорнов умер10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак
головного мозга в октябре 2016 года. В конце ноября 2016 года сатирик
был прооперирован в Германии, но болезнь победила.