Гостьей программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым на России 1 стала 69-летняя Регина Дубовицкая. Ведущая Аншлага поделилась воспоминаниями о сатирике и том, как он боролся с онкологией.

Гостьей программы "Судьбачеловека" с Борисом Корчевниковым на "России 1" стала 69-летняя Регина Дубовицкая. Ведущая "Аншлага" поделиласьвоспоминаниями о сатирике и том, как он боролся с онкологией.Телеведущая призналась, чтоочень тяжело переживала уход Михаила Задорнова. Страшный диагноз онаузнала из его уст. Это произошло перед съемкой новогоднего "Аншлага", в которой должен былучаствовать юморист.По словам Дубовицкой, артистприслал ей свои новые номера. "Я когда его увидела, поняла, что не могупригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в такомсостоянии показывать его зрителям нельзя", – призналась ведущая. Она надеялась,что после операции в Германии Задорнов встанет на ноги и все будет хорошо.Однако операциюперенесли, и он не смог приехать на съемки. Сатирик и Дубовицкая договорились,что после хирургического вмешательства они созвонятся. Так и случилось.Задорнов сказал ей, что все получилось даже лучше, чем предполагали врачи.Через два дня артист ужене ответил на звонок знакомой: у него произошел инсульт. При этом, по словамтелеведущей, Задорнов до последнего верил в выздоровление. "Я его зналажизнерадостным человеком", – отметила Регина Дубовицкая.Вместе с тем, гостьяпрограммы призналась, что работать с сатириком было очень нелегко. "Он нелюбил, когда у него из номера что-то вырезали. Но заранее с ним можно былодоговориться", – поделилась телеведущая.Напомним, МихаилЗадорнов умер10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили ракголовного мозга в октябре 2016 года. В конце ноября 2016 года сатирикбыл прооперирован в Германии, но болезнь победила.