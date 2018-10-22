В Сингапуре проходит итоговый теннисный турнир ВТА. Американка Слоан Стивенс нанесла поражение японской теннисистке Наоми Осаке.

В Сингапуре проходит итоговый теннисный турнир ВТА. Американка Слоан Стивенс нанесла поражение японской теннисистке Наоми Осаке.Стивенс победила Осаку в трех партиях (7:5, 4:6, 6:1). Матч продолжался два часа и 26 минут. Обе соперницы провели свой первый матч на турнире.Стивенс и Осака выступают в Красной группе. В этой же компании играют голландка Кики Бертенс и немка Ангелика Кербер.