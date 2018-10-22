Российская актриса Любовь Толкалина продолжает путешествовать по городам России в рамках гастролей. После Троицка и реки Уй в Челябинской области она посетила Санкт-Петербург. Снимок с подписью-признанием городу в любви она разместила на своей странице в Instagram.

Российская актриса Любовь Толкалина продолжает путешествовать по городам России в рамках гастролей. После Троицка и реки Уй в Челябинской области она посетила Санкт-Петербург. Снимок с подписью-признанием городу в любви она разместила на своей странице в Instagram.Актриса рассказала, что ее покорила публика Северной столицы. "Петербург! Спасибо! Особенное волнение, радость и страх всегда здесь играть. И каждый раз нет слов от прикосновения к вашему умению и таланту воспринимать. Такого не испытаешь ни в одном другом городе мира.. Вы – единственные и очень любимые... мы приедем теперь в декабре. Я буду этого очень ждать", – написала она.Поклонники похвалили ее актерскую игру: "Красивая, яркая, светлая", "Любовь, спасибо всей вашей команде! Воспринимать такую талантливую игру – сплошное удовольствие! Вы чудесные!", "Вчера вечером получила истинное наслаждение, спасибо". Многие стали приглашать ее посетить со спектаклем их города: "Мы Вас очень ждем в Туле", "А вы в Нижний Новгород приедете?", "Находка очень ждёт!".Напомним, что несколько дней назад Любовь Толкалина разместила снимок реки Уй, протекающей недалеко от Троицка. "Река Уй!!! Уй-река!!! уй и сильны же здесь духи... за рекой Казахстан.... эта река и есть граница... спасибо всем сердобольным, кто беспокоится о моих ногах...с ними все в порядке", – восхищается она. Однако философские размышления были прерваны серьезным вопросом. "Что случилось в Керчи?" – поинтересовалась актриса у своих подписчиков.