Приемный ребенок Натальи Белохвостиковой упал с козырька дома в Москве 22 октября. Девятиклассник получил серьезные травмы.

Приемный ребенок Натальи Белохвостиковой упал скозырька дома в Москве 22 октября. Девятиклассник получил серьезные травмы.Инцидент произошел в5.30. Подросток хотел через окно залезть в квартиру к лучшему другу. Ребята нечасто виделись, потому что приятель перешел учиться в колледж, а сын актрисы осталсяв школе. учились в одной школе до 9-го класса, после чего Антон покинул учебноезаведение ради колледжа, а сын актрисы остался в школе.Товарищи списались 21 октября. Сын Белохвостиковой хотел навеститьдруга, но тот отказал, потому что его входную дверь заклинило. Семья юноши немогла выйти на улицу, решив починить замок утром. Но сын актрисы очень хотел увидетьсяс товарищем и полез в жилище на втором этаже через окно, передает "Московскийкомсомолец".Глава семьи вэто время спал. Паренек же залез накозырек подъезда, не удержался и сорвался. Школьник упал на газон, затем встал на ноги. Отец друга проснулся и вызвалэкстренные службы. С предварительным диагнозом"перелом основания черепа" и челюстно-лицевой травмой 15-летнего сынБелохвостиковой госпитализировали.По словам актрисы, сейчас сын в порядке и уже может разговаривать."Сын просто упал... Все случается. Когда ему было четыре года, он упал и сломалногу. А в подростковом возрасте тем более не исключены подобные травмы", -поделилась знаменитость.Напомним, семья актрисыусыновила мальчика в 2007 году, забрав из детского дома. Мальчик при первойвстрече подошел к Наталье Белохвостиковой и ее мужу Владимиру Наумову ипопросил, чтобы они подарили ему крестик. Наталье так понравился ребенок, чтоона решила стать ему приемной мамой.