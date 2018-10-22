Подробности о подготовке Владислава Рослякова к нападению на керченский колледж появляются каждый день. Недавно стало известно, что у стрелка был сейф для хранения оружия, который тот, предположительно, закопал.

Подробности о подготовке Владислава Рослякова к нападению на керченский колледж появляются каждый день. Недавно стало известно, что у стрелка был сейф для хранения оружия, который тот, предположительно, закопал.Накануне трагедии Росляков сжег множество личных вещей, которые могут пролить свет на намерения и образ мышления убийцы. Также усилиями журналистов был обнаружен тайный полигон, на котором стрелок тренировался, передает "".На опубликованной записи видно, как Росляков неспешной походкой направляется к пустырю. В руках он держит увесистый ящик, который, вероятнее всего, и был тайником убийцы.Что касается пустыря, то на нем Росляков тренировался в стрельбе и испытывал мощность взрывных устройств. Позже там нашли сожженную библию и некоторые личные вещи парня. Закопанный ящик пока не найден, пишет .Проанализировав всю имеющуюся информацию, декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный пришел к выводу, что поведение Рослякова напоминает поведение главного героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова. Стоит отметить, что мотивация у реально существующего и вымышленного убийц разная, передает .Как писали Dni.Ru, 19 октября жители Керчи простились с 17 жертвами трагедии в политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города. Проводить их в последний путь пришли тысячи человек, присутствовали представители руководства Крыма.