Каскадер погиб во время батальной сцены на съемках художественного фильма Ильинские рубежи в Калужской области. СКР опубликовал видео с места происшествия.

Каскадер погиб во время батальной сцены на съемках художественного фильма "Ильинские рубежи" в Калужской области. СКР опубликовал видео с места происшествия.Инцидент произошел в понедельник днем в Медынском районе. По предварительным данным, во время выполнения одного из трюков каскадер попал под гусеницу, поскольку танк не остановился в заранее отмеченном месте (судя по кадрам — на мосту), а продолжил движение. Актеру просто не хватило времени на то, чтобы откатиться в сторону. От полученных травм мужчина скончался.В настоящий момент на съемочной площадке работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка.