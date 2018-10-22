Подарили победу хозяевам поля. В эти выходные владимирская команда Торпедо встретилась с подмосковной Коломной. Игра 14 тура первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона проходила в Коломне на стадионе «Труд». Изначально ситуация складывалась в пользу чёрно-белых. На 19 минуте, реализовав пенальти, отличился Илья Зинин.

Подарили победу хозяевам поля. В эти выходные владимирская команда "Торпедо" встретилась с подмосковной "Коломной". Игра 14 тура первенства России по футболу среди команд группы Запад второго дивизиона проходила в Коломне на стадионе Труд. Изначально ситуация складывалась в пользу "чёрно-белых". На 19 минуте, реализовав пенальти, отличился Илья Зинин.Однако "торпедовцы" не смогли сохранить преимущество и упустили множество голевых моментов. После перерыва во втором тайме счёт игры сравнял футболист "Коломны" Дмитрий Демидов. Победу подмосковному клубу принёс Денис Волков. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.(Видео ФК Коломна - youtube)Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Проиграли в борьбе, проиграли в желании, в движении, "Коломна" нас в этом переиграла. Соответственно, они заслужили победу, с чем я их и поздравляю. А с нашей стороны опять куча нереализованных моментов, неправильные принятия решений, куда-то торопимся, каждый пытается первым пасом вывести на завершающий удар. Много потерь".Матч следующего, 15 тура первенства России по футболу среди команд группы Запад второго дивизиона - "чёрно-белые" сыграют со Знаменем Труда из Орехово-Зуево. Игра пройдёт 27 октября на домашнем стадионе "Торпедо". В данный момент подопечные Дмитрия Вязьмикина располагаются на шестом месте турнирной таблицы, а подмосковный коллектив - на девятом.