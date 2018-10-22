Американские ведьмы атаковали Дональда Трампа. Обряд наведения порчи прошел поздно ночью в нью-йоркском районе Бруклин.

Американские ведьмы атаковали Дональда Трампа. Обряднаведения порчи прошел поздно ночью в нью-йоркском районе Бруклин.Ведьмы и маги собрались в ночь на 21 октября в магазинеспиритической литературы. Обряд наведения порчи прошел по всем правилам. Былизаготовлены тряпичные куклы, с наклеенными на них фотографиями жертв – президентаСША Дональда Трампа, верховного судью страны Бретта Кавано исенатора-республиканца Митча Макконнелла.Чернокнижники использовали свечи и заклинания. Куклыпосыпали землей с кладбища, применение нашли гвозди из гроба и другиемагические атрибуты. Подробности ведьмы сообщили своим сторонникам в соцсети Instagram.Мероприятие едва не сорвалось. Ритуалу пытались помешатьрелигиозно настроенные жители Бруклина. Однако к магазину подтянулись и ихоппоненты, которым удалось сдержать натиск недовольных сеансом черной магиинью-йоркцев.Ведьмы объяснили, что обряд был направлен против судьи Каванои других "насильников". Многие американцы были против его назначения надолжность члена Верховного суда. Дело в том, что несколько женщин обвинилисудью в сексуальных домогательствах 30-летней давности.Однако президент США выступил в защиту Кавано. Дональд Трампзаявил, что все это оговор и происки демократов. Так же, впрочем, как иобвинения, выдвинутые против самого Трампа и некоторых других чиновниковадминистрации Белого дома, пишет "Комсомольская правда".