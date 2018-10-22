Американские ведьмы атаковали Дональда Трампа. Обряд
наведения порчи прошел поздно ночью в нью-йоркском районе Бруклин.
Американские ведьмы атаковали Дональда Трампа. Обряд
наведения порчи прошел поздно ночью в нью-йоркском районе Бруклин.
Ведьмы и маги собрались в ночь на 21 октября в магазине
спиритической литературы. Обряд наведения порчи прошел по всем правилам. Были
заготовлены тряпичные куклы, с наклеенными на них фотографиями жертв – президента
США Дональда Трампа, верховного судью страны Бретта Кавано и
сенатора-республиканца Митча Макконнелла.
Чернокнижники использовали свечи и заклинания. Куклы
посыпали землей с кладбища, применение нашли гвозди из гроба и другие
магические атрибуты. Подробности ведьмы сообщили своим сторонникам в соцсети Instagram.
Мероприятие едва не сорвалось. Ритуалу пытались помешать
религиозно настроенные жители Бруклина. Однако к магазину подтянулись и их
оппоненты, которым удалось сдержать натиск недовольных сеансом черной магии
нью-йоркцев.
Ведьмы объяснили, что обряд был направлен против судьи Кавано
и других "насильников". Многие американцы были против его назначения на
должность члена Верховного суда. Дело в том, что несколько женщин обвинили
судью в сексуальных домогательствах 30-летней давности.
Однако президент США выступил в защиту Кавано. Дональд Трамп
заявил, что все это оговор и происки демократов. Так же, впрочем, как и
обвинения, выдвинутые против самого Трампа и некоторых других чиновников
администрации Белого дома, пишет "Комсомольская правда".