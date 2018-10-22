Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак посмле поражения в матче 11-го тура российской премьер-лиги от московского Динамо признал, что удаление полузащитника Себастьяна Дриусси в концовке первого тайма сильно осложнило ситуацию для его подопечных.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак посмле поражения в матче 11-го тура российской премьер-лиги от московского "Динамо" признал, что удаление полузащитника Себастьяна Дриусси в концовке первого тайма сильно осложнило ситуацию для его подопечных."Меня не может радовать отсутствие ударов в створ ворот и здесь важно не количество, а качество. Обе команды контролировали мяч, не создавая опасных моментов, — цитирует Семака Спорт24.Ru. – Мы имели несколько моментов, которые нужно было доводить до ударов"."Удаление осложнило нам жизнь, после чего нам необходимо было перестраиваться. В первом тайме мы много пытались контролировать мяч сзади, пускай и без остроты, а во втором играли неплохо за исключением момента с пропущенным голом. В целом я остался доволен игрой".Напомним, что клуб из Северной столицы потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Это поражение стало для питерцев вторым в сезоне. Однако на лидирующие позиции "Зенита" это не повлияло — с 25 очками "сине-бело-голубые" продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Ближайший преследователь "Краснодар" имеет в своем активе 19 баллов, однако ему еще предстоит сыграть свой матч 11-го тура.