Убили, несмотря на извинения? Как сообщает региональный следком, перед судом предстанут 36 и 32-летний мужчины и 28-летняя женщина – жители Александрова. По версии следствия, в 2017 году они совершили убийство по предварительному сговору.

Убили, несмотря на извинения? Как сообщает региональный следком, перед судом предстанут 36 и 32-летний мужчины и 28-летняя женщина – жители Александрова. По версии следствия, в 2017 году они совершили убийство по предварительному сговору.Как установлено следствием, у женщины не сложились отношения с новым сожителем, 51-летним мужчиной. О своих обидах она рассказала своему прежнему возлюбленному, от которого имела маленькую дочь. Примечательно, что в этот момент, они вместе с ещё одним 32-летним приятелем распивали алкоголь.На следующий день у выпившей компании, вероятно, созрел жестокий план. Прихватив два ножа и перчатки они отправились к сожителю женщины. У него в комнате они прихватили ещё один нож, а затем под предлогом поговорить вывезли потерпевшего на такси в лес. Там 51-летний мужчина попытался извиниться, но троице этого показалось мало.Поочерёдно они нанесли мужчине множественные ножевые ранения в различные части тела. От ран потерпевший скончался на месте. После этого компания вернулась в город и уничтожила орудия убийства.Чтобы установить факты по делу, следствие провело несколько судебных экспертиз. К слову, у всех обвиняемых эксперты обнаружили расстройства личности, осложненные синдромом алкогольной зависимости. Малолетний ребенок 28-летней женщины передан под опеку родных.Уголовное дело направлено в суд.