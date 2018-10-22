Свадебный банкет Ивану Соловьеву не понравился. Супруг Натальи Поклонской оценил организацию торжества и рассказал о жизни с известным резкими выступлениями депутатом.

Свадебный банкет Ивану Соловьеву не понравился. СупругНатальи Поклонской оценил организацию торжества и рассказал о жизни с известнымрезкими выступлениями депутатом.Наталья Поклонская до последнего времени не комментировалаинформацию о своей свадьбе, которая появилась в августе. И только сейчас,наконец, публично признала, что вышла замуж. Депутат представила своего супругаИвана Соловьева в эфире телеканала НТВ.Соловьев занимает пост руководителя рабочего аппаратауполномоченного по правам человека в России. Ему 48 лет, он на 10 лет старшесвоей жены. Рассказывая о свадьбе, он отметил, что фотография, которую СМИпубликовали в августе в подтверждение сообщений о бракосочетании – фейк (наснимке Наталья стоит в свадебном платье и фате, а Соловьев – в костюме)."Мы не собирались предавать это огласке. Если бы нежелание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация невышла бы в публичное пространство", – отметил Соловьев.Он также признался, что ему многое не понравилось ворганизации торжества. "Сам свадебный банкет был на троечку с минусом.Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому, что таки было", – приводит слова супруга Поклонской .По словам супругов, это было скромное торжество в ресторанес сербской кухней недалеко от Ялты. Никаких звезд и вип-гостей на свадьбе уполитиков не было – только родные и близкие. Медовый месяц новобрачные провелив Крыму. На вопрос, планируют ли они вближайшее время пополнение в семье, молодые решили не отвечать.Для Поклонской это второй брак, для Соловьева – третий. Будущие супруги познакомились три года назадв Симферополе. Рассказывают, что у них общая черта – оба упертые и борцы за справедливость.Кроме того Иван Соловьев пожаловался журналистам, что голодная Натальястановится очень злой.