Свадебный банкет Ивану Соловьеву не понравился. Супруг
Натальи Поклонской оценил организацию торжества и рассказал о жизни с известным
резкими выступлениями депутатом.
Свадебный банкет Ивану Соловьеву не понравился. Супруг
Натальи Поклонской оценил организацию торжества и рассказал о жизни с известным
резкими выступлениями депутатом.
Наталья Поклонская до последнего времени не комментировала
информацию о своей свадьбе, которая появилась в августе. И только сейчас,
наконец, публично признала, что вышла замуж. Депутат представила своего супруга
Ивана Соловьева в эфире телеканала НТВ.
Соловьев занимает пост руководителя рабочего аппарата
уполномоченного по правам человека в России. Ему 48 лет, он на 10 лет старше
своей жены. Рассказывая о свадьбе, он отметил, что фотография, которую СМИ
публиковали в августе в подтверждение сообщений о бракосочетании – фейк (на
снимке Наталья стоит в свадебном платье и фате, а Соловьев – в костюме).
"Мы не собирались предавать это огласке. Если бы не
желание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация не
вышла бы в публичное пространство", – отметил Соловьев.
Он также признался, что ему многое не понравилось в
организации торжества. "Сам свадебный банкет был на троечку с минусом.
Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому, что так
и было", – приводит слова супруга Поклонской .
По словам супругов, это было скромное торжество в ресторане
с сербской кухней недалеко от Ялты. Никаких звезд и вип-гостей на свадьбе у
политиков не было – только родные и близкие. Медовый месяц новобрачные провели
в Крыму. На вопрос, планируют ли они в
ближайшее время пополнение в семье, молодые решили не отвечать.
Для Поклонской это второй брак, для Соловьева – третий. Будущие супруги познакомились три года назад
в Симферополе. Рассказывают, что у них общая черта – оба упертые и борцы за справедливость.
Кроме того Иван Соловьев пожаловался журналистам, что голодная Наталья
становится очень злой.