Массовая авария с участием троллейбуса, грузовой Газели и шести легковушек произошла в понедельник вечером в Кемерове. Последствия ДТП, из-за которого на дороге образовалась пробка, сняли на видео.

Массовая авария с участием троллейбуса, грузовой "Газели" и шести легковушек произошла в понедельник вечером в Кемерове. Последствия ДТП, из-за которого на дороге образовалась пробка, сняли на видео.Дорожный инцидент произошел в 18:10 на Красноармейской улице. На кадрах видно, что троллейбус в прямом смысле слова собрал двигавшиеся перед ним автомобили. В результате столкновения, по данным инспекторов, никто не пострадал, уточняет "Газета Кемерова".Очевидцы приводят две версии случившегося. По одной, отчасти фантастической, вина за произошедшее лежит на кондукторе, которая "что-то нажала в кабине", когда водитель отправился искать причину поломки своего транспорта. В результате троллейбус тронулся с места и собрал перед собой "паровозик"."Была в этом троллейбусе, шок просто. В троллейбусе отключили электричество, и он снижал скорость, а другие не видели этого, и так он собрал семь машин", — так звучит еще одна версия от пассажирки общественного транспорта.В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются правоохранители.