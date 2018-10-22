Обнародованные кадры с камер наблюдения, установленных в Керченском политехническом колледже, свидетельствуют о том, что Владислав Росляков, устроивший бойню в учебном заведении, мог действовать не один. На съемке видно, что злоумышленник несколько раз контактировал с одним и тем же человеком непосредственного перед взрывом и стрельбой.

Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, мог действовать не в одиночку, об этом сообщает телеканал "Россия 24".На записях, сделанных камерами наблюдения, видно, что стрелок несколько раз контактировал с одним и тем же человеком непосредственно перед трагическими событиями. Сначала Росляков поздоровался с ним, после чего молодые проследовали по коридору вместе."Пока непонятно, просто это случайная встреча, или это соучастник. Мы увидим этого человека еще раз, в еще одном эпизоде", — прокомментировал корреспондент Николай Долгачев.В тот момент, когда Владислав Росляков предположительно занимался подготовкой взрывного устройства, находившегося в принесенном им рюкзаке, тот же самый человек находился поблизости и наблюдал за происходящим.Напомним, что в минувшую среду, 17 октября, учащийся четвертого курса колледжа взорвал бомбу и открыл огонь по ученикам и преподавателям колледжа из дробовика.В результате действий злоумышленника погиб 21 человек, еще 50 – пострадали.