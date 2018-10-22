Компания Uber намерена запустить сервис доставки еды при помощи беспилотников. Новая услуга будет оказываться в рамках Uber Eats и запустится в 2021 году одновременно на нескольких рынках. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на вакансию Uber на позицию руководителя подразделения по разработке дронов-курьеров.

Компания Uber намерена запустить сервис доставки еды при помощи беспилотников. Новая услуга будет оказываться в рамках Uber Eats и запустится в 2021 году одновременно на нескольких рынках. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на вакансию Uber на позицию руководителя подразделения по разработке дронов-курьеров.В описании вакансии (была удалена вскоре после того, как газета запросила комментарий) отмечалось, что функциональная часть нового сервиса должна быть готова уже к следующему году. Спешку легко объяснить: на 2019-й Uber запланировала провести IPO, по итогам которого её могут оценить в более чем $120 миллиардов. Расширение спектра оказываемых услуг может повысить оценку компании, объясняет WSJ.В мае глава Uber Дара Хосровшахи подтвердил, что его фирма занимается разработкой робокурьеров. По его оценкам, дроны-доставщики смогут привезти еду к дверному порогу за 5–30 минут. "Нам нужны летающие бургеры", — сказал топ-менеджер.Напомним, что в России Uber Eats прекратил работу ранее в этом году. В результате слияния бизнесов "Яндекс.Такси" и Uber и создания единой технологической платформы заказы, связанные с доставкой еды, были поручены "Яндекс.Еде".Доставка товаров беспилотниками не нова: пионером в этой области является Amazon, которая развивает проект развоза посылок по воздуху с 2013 года. В рамках услуги Prime Air клиенты могут вызвать на дом летающего робота, который привезет покупку не более чем за полчаса. Свой проект летающих роботов-курьеров — Project Wing — есть и у Google.∎Toyota вложит полмиллиарда долларов в Uber читайте такжеЭтой весной о разработке софта для автономной доставки посылок дронами объявили в технополисе "Москва". "Почтальон-мультикоптер" ориентируется с помощью спутниковой навигации и размещенных по пути следования геометок, дальность полета на одном заряде составляет до 30 км. "Почтовый" софт установлен на два десятков дронов-курьеров, но когда их введут в эксплуатацию, не уточнялось.