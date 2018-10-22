Украина усиливает свои военно-морские силы в Азовском море сторожевым кораблем проекта 205П BG-32 Донбасс.

Украина усиливает свои военно-морские силы в Азовском море сторожевым кораблем проекта 205П BG-32 "Донбасс". Катер прошел переоборудование и очистку систем и механизмов. Усилены его защита и вооружение, отныне на корабле стоят две спаренные 30-миллиметровые артиллерийские установки, крупнокалиберные пулеметы и сбрасыватели глубинных бомб. "Донбасс" считают "одной из самых мощных единиц украинских сил".Так как украинский ВМФ не способен впрямую противостоять российскому, Украина делает ставку на "небольшой, но эффективный" флот подобно Норвегии и Израилю.Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря. Таким образом Гайдук рекомендует защитить побережье от "потенциальной высадки российского десанта".Гражданские суда смогут безопасно проходить минные поля только в составе караванов в сопровождении военных украинских моряков.Как написал американский журнал The American Conservative, США бессмысленное помогать Украине усиливать военно-морскую базу на Азовском море, потому что российский флот справится с украинскими кораблями и базой за " считанные минуты". Помня, что Черное море "исторически российское", помощь Украине американского флота бесполезна, отмечает издание.