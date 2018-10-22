Киев потерял почти половину своих боеприпасов из-за регулярных взрывов на армейских складах. По данным украинских СМИ, всего за полгода потеряно более 210 тысяч тонн снарядов всех типов.

Киев потерял почти половину своих боеприпасов из-за регулярных взрывов на армейских складах. По данным украинских СМИ, всего за полгода потеряно более 210 тысяч тонн снарядов всех типов.Это в три раза больше, чем потратили силовики за пять лет войны в Донбассе. Издание "Зеркало недели" сообщает, что компенсировать столь масштабные потери в короткие сроки не удастся, поскольку закупки такого объёма боеприпасов за рубежом обойдутся в сотни миллионов долларов.А в Верховной Раде подсчитали: что потери от горящих арсеналов уже превысили 2 миллиарда долларов. Военные склады на Украине горят часто, эксперты не исключают, что таким образом скрываются недостачи боеприпасов, которые попросту разворовывают для перепродажи.Последний громкий инцидент произошел 9 октября, когда на одной из крупнейших баз ВСУ в Черниговской области огнем были уничтожены десятки тонн снарядов, напоминает телеканал "Россия 24".