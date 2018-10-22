Ажиотаж вокруг предоставления автокефалии (независимости) украинской православной церкви связан с желанием президента Петра Порошенко поднять собственный невысокий рейтинг за полгода до выборов главы государства. Такого мнения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ажиотажвокруг предоставления автокефалии (независимости) украинскойправославной церкви связан с желанием президента Петра Порошенко поднятьсобственный невысокий рейтинг за полгода до выборов главы государства.Такого мнения придерживается глава Украинского аналитического центраАлександр Охрименко.Помнению эксперта, несмотря на медийный эффект, пляски вокруг автокефалииПорошенко не помогают. "Сказать, что население Украины очень активнообсуждает автокефалию? Нет", – сказал эксперт в эфире телеканала"Россия-1".Граждане Незалежнойгораздо активнее обсуждают цены на газ, уверен аналитик. Вместе с темОхрименко полагает, что рейтинг украинского лидера может подняться, нотолько в случае улучшений в социально-экономической сфере, к примеру,повышения пенсий.Что касается религии, констатировал президент Украинского аналитического центра, Незалежнаякогда-то была религиозной страной, но сейчас люди ходят в храмы тольково время главных православных праздников – Пасха, Рождество и прочих."Они плохо разбираются во всех этих умных словах – Московскийпатриархат, Константинопольский", – пояснил Охрименко.Бывшийдепутат Верховной рады Елена Бондаренко, в свою очередь, полагает, чтоПорошенко решил поднять эту тему, чтобы добиться утверждения своейкандидатуры на второй срок у американцев. "Я думаю, что для Порошенкоэто один из предвыборных козырей перед хозяевами", – пояснилаэкс-парламентарий.ПрезидентУкраины – один из основных сторонников предоставления независимостиправославной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархатфактически пошел на поводу у украинского лидера о объявил о своемрешении предоставить автокефалию украинского православию.этом случае самая крупная из поместных православных церквей – Русская –может потерять сотни храмов и миллионы прихожан на территории Незалежной.В Москве полагают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве современ разделения на православие и католичество в 1054 году.Напомним, в конце марта следующего года на Украине состоятся очередные президентские выборы. По опросам социологов, глава Незалежнойпроигрывает лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Сама "оранжеваяпринцесса" на недавнем заседании согласительного совета Верховной радыпредсказала скорую политическую смерть нынешнему президенту Украины.