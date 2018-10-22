В прошлую пятницу сразу несколько авторитетных телеграм-каналов сообщили о разразившемся в Центральном банке России скандале. По их данным, причиной стала утечка нескольких документов, предназначенных для внутреннего пользования. Они касаются резонансного дела о банкротстве банка Югра – одной из крупнейших финансовых организаций страны.

В прошлую пятницу сразу несколько авторитетных телеграм-каналов сообщилио разразившемся в Центральном банке России скандале. По их данным, причиной сталаутечканескольких документов, предназначенных для внутреннего пользования. Оникасаются резонансного дела о банкротстве банка "Югра" – одной изкрупнейших финансовых организаций страны.О скандале в финансовом регуляторе сообщили телеграм-каналы "Кролик с Неглинной" и "Кремлевский мамковед", позже их посты появились на других ресурсах. Как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники, в ЦБ создана специальная комиссия под руководством директора юридического департамента Алексея Гузнова. Она займется выяснением деталей и обстоятельств утечки."Ответственным за этот внутрицэбэшный междусобойчик под кодовым названием "Смерть шпионам" назначили директора юридического департамента Гузнова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщает "Кремлевский мамковед".Телеграм-каналпредположил, что у Союза вкладчиков может быть свой "крот" вЦентробанке. "Иначе как объяснить опубликование ими ряда документоврегулятора? А если есть крот, то может быть он не один и утечки из ЦБпроисходят регулярно?" – отмечает "Кремлевский мамковед".свою очередь, "Кролик с Неглинной" отмечает, что последнее времяЦентробанку с документами "откровенно не везет". "Они то сгорят встранном пожаре и вероятном присутствии господ первых зампредов Швецова и Тулина, то обнаружатся недоплан Тулинапо предупреждению банкротства банка "Югра" и абсурдное предписание ЦБна сайте давних оппонентов регулятора, периодически беспокоящихНабиуллину и Ко своими пикетами и выступлениями в прессе. Теперь, очевидно, беспокойство вышло на новый, официальный, уровень.", – подчеркивает телеграм-канал.Ранеена сайте Союза вкладчиков России появился ряд .Один из них – предписание Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 годао доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до15 часов следующего дня. Как утверждают в общественной организации,предписание было вручено поздно вечером и по сроку было заведомоневыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено "Югрой" в установленныйсрок.Второйдокумент, который появился на сайте Союза вкладчиков – это такназываемый "План по предупреждению банкротства". Документ, увереныактивисты, противоречил законодательству, поскольку не предусматривал ниодного мероприятия по финансовому оздоровлению "Югры".Союзвкладчиков полагает, что опубликованные документы доказывают нарушениязакона со стороны финансового регулятора при назначении временнойадминистрации в "Югре", а также свидетельствуют о том, что ЦБ заранеепланировал ликвидировать кредитное учреждение.Такжена сайте Союза вкладчиков был документ под названием"Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАОБАНК "Югра", принятой Банком России". Из него следует, что "Югра" неиспытывала финансовых проблем и не нарушила ни одного из обязательныхнормативов, установленных Центробанком.Лидеробщественной организации Николай Николаев выразил надежду, чтопредставленная в документах информация привлечет внимание компетентныхорганов.Напомним,летом 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" в лицеагентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого кредитнаяорганизация была лишена лицензии. В конце прошлого месяца арбитражныйсуд в Москве объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управлениесроком на один год.Представителибанка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июляони подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящихинстанций о законности введения временной администрации и моратория наудовлетворение требований кредиторов.