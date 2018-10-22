В аварии в Александровском районе погиб 28-летний мужчина. ДТП произошло на 100 км автодороги «Колокша-Великие Дворики.

В аварии в Александровском районе погиб 28-летний мужчина. ДТП произошло на 100 км автодороги «Колокша-Великие Дворики". Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель автомобиля "Лада Гранта", следуя из Кольчугино в сторону Александрова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фордом Куга". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. А женщину, управлявшую "Фордом", врачи госпитализировали в больницу.