Смертельная авария на федеральной трассе М-7. В дорожно-транспортном происшествии в Камешковском районе погибла женщина и пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария случилась на 219 километре автотрассы М-7. По предварительным данным, водитель автомобиля Хендай 1986 года рождения, двигаясь в сторону Москвы, уснул за рулем и столкнулся с грузовиком Мерседес Бенц.

Смертельная авария на федеральной трассе М-7. В дорожно-транспортном происшествии в Камешковском районе погибла женщина и пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария случилась на 219 километре автотрассы М-7. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай" 1986 года рождения, двигаясь в сторону Москвы, уснул за рулем и столкнулся с грузовиком "Мерседес Бенц". В результате аварии 53-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. В машине, помимо неё, были ещё пассажиры, в том числе, двое маленьких дети 2013 и 2014 годов рождения. Их доставили в больницу. А вот водитель "Хендая" после оказания помощи от госпитализации отказался.Николай Шаров, инспектор ДПС ОГИБДД по Камешковскому району: "Имеются также трое пострадавших, в том числе и дети. Один ребенок четырех лет, другой пяти лет, которые были доставлены в город Владимир в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники проводят проверку и устанавливаются обстоятельства проиcшествия".