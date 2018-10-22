22.10.2018

2018-10-22 14:50:41

В Башкирии при пожаре погибли мужчина и женщина

В Башкирии, в городе Ишимбай случился пожар в квартире на последнем этаже трехэтажного дома. На место незамедлительно выехали пожарные.



В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих погибших. В данный момент причина пожара устанавливается, передает .