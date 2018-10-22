В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия проживают более трех тысяч салафитов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Земельное ведомство по охране конституции ФРГ. Это больше, чем в других федеральных землях Германии. При этом, как отметили в организации, более четверти из них готовы к насилию.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия проживают более трех тысяч салафитов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Земельное ведомство по охране конституции ФРГ. Это больше, чем в других федеральных землях Германии.При этом, как отметили в организации, более четверти из них готовы к насилию.И если раньше салафиты проповедовали на улицах, то сейчас основную активность последователи радикального ислама проявляют в Интернете. В этом, по мнению немецких спецслужб, кроется главная опасность.Именно в Сети они в основном пытаются вербовать молодежь и проводят религиозные уроки. Немецкие журналисты называют происходящий процесс "невидимым и опасным", поскольку сейчас контролировать салафитов стало сложнее.Все без исключения теракты в Германии за последние несколько лет совершали именно последователи этого радикального направления ислама, напоминает "Россия 24".