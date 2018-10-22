Владимир Путин подписал указ об антиукраинских санкциях: президент поручил правительству составить список лиц и организаций, в отношении которых нужно принять специальные меры. В условиях непростой социально-экономической ситуации на Украине решение Кремля может добить умирающую экономику Незалежной и заставить ее руководителей одуматься.

Владимир Путин подписал указ об антиукраинских санкциях: президентпоручил правительству составить список лиц и организаций, в отношении которыхнужно принять специальные меры. В условиях непростой социально-экономическойситуации на Украине решение Кремля может добить умирающую экономику Незалежнойи заставить ее руководителей одуматься.Согласно народной пословице, русские долго запрягают, дабыстро едут. Вот и сейчас Москва почти два месяца ждала после того, как Украинаприсоединилась к очередному пакету европейских санкций против России.Сегодня, 22 октября президент в ответ на недружественные ипротиворечащие международному праву действия Украины поручил правительству определитьперечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальныеэкономические меры. Путин также поставил перед кабмином задачу определить, чтоэто будут за меры и обеспечить их реализацию.В указе говорится, что он может быть отменен в случае, еслиУкраина откажется от антироссийских санкций. Эксперты уже не надеются, чтоэто когда-нибудь произойдет и предполагают, что противостояние Москвы и Киевапродлится еще очень долго.Да и в российском руководстве заняли выжидательную позицию:Владимир Путин надеется, что с новым президентом Украины Москва поладит. Вмарте 2019 года в Незалежной пройдут выборы главы государства.Выступая на минувшей неделе на заседании Валдайского клуба,президент фактически поставил крест на ПетреПорошенко. Путин сказал, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитическиециклы на Украине и к власти придет новый руководитель.Российский лидер сказал, что единственный товар, которымторгует сегодня Киев это – русофобия и антироссийские настроения. Глава Россиитакже напомнил, что Киева не выполняет и не собирается выполнять минскиесоглашения и предостерег горячие головы на Украине от искушения обостритьситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов.