Жители канадской провинции Квебек запечатлели на видео, как земля в одном из местных лесов буквально ходит ходуном без всяких видимых причин. Многие решили, что это дело рук лешего, остальные стали писать в соцсетях о странном феномене дышащей почвы.

Жители канадской провинции Квебек запечатлели на видео, как земля в одном из местных лесов буквально ходит ходуном без всяких видимых причин. Многие решили, что это дело рук лешего, остальные стали писать в соцсетях о странном феномене "дышащей почвы", сообщает Forbes.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как лес в Квебеке буквально ходит ходуном. Кажется, что вот-вот из-под земли выползет что-то страшное.Впрочем, мистика оказалась ни при чем. Как рассказал журналистам местный специалист по ботанике Марк Вандервоу, почва начинает "пробуждаться", когда из-за обильных дождей становится настолько влажной, что не может держать в себе корни деревьев."Когда в такой ситуации ветер раскачивает деревья, они тянут за собой корни", — рассказал специалист по ботанике.