На Украине не оставляют надежды вернуть Крым военным путем. Известный националист Дмитрий Корчинский в эфире одного из телеканалов проговорился о наиболее удобном для Незалежной времени нападения на полуостров.

На Украине не оставляют надежды вернуть Крым военным путем. Известныйнационалист Дмитрий Корчинский в эфире одного из телеканаловпроговорился о наиболее удобном для Незалежной времени нападения наполуостров.По его словам, Киеву выгодно поддерживать конфликт в текущем состоянии. Сейчас, уверен он, армия Незалежной не готова вести наступление на полуостров, потому как до сих пор не решена проблема Донбасса. Кроме того, полагает Корчинский, нападение на регион может привести к возникновению очагов напряженности "где-нибудь в районе Харькова или Чернигова".Националистуверен: Киеву нужно подождать и выбрать удобное время для нападения наКрым. По его мнению, Украине следует дождаться начала кризиса в России, а затем нанести удар по полуострову. Про конкретное время начала кризиса Корчинский умолчал.Украинапо-прежнему отказываться посмотреть в глаза реальности и признатьвоссоединение Крыма с Россией. В Киеве периодически сотрясают кулакамивоздух, грозясь вернуть полуостров под свой контроль.Но не имея для этого реальных возможностей, руководство Незалежноймелочно пытается усложнить жизнь крымчан. Транспортная, энергетическая,водная блокады, санкции – все это, полагают в Киеве, заставит жителейполуострова покаяться перед Украиной и вернуться обратно.Кроме того, на днях представитель президента Незалежной по делам Крыма Борис Бабин заявил о намерении оставить полуостров без интеллектуальной базы – профессоров, студентов и преподавателей. По его мнению, подобное "средство" деоккупации" будет действовать эффективнее любой акции.Своимрецептом возвращения полуострова на Украину не так давно поделился игенерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. Киеву, полагает он, нужно создатьвоенно-морскую базу на Азовском море. Богдан полагает, что украинскаяинфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сестьза стол переговоров.