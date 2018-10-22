Власти полуострова ответили на инициативу депутата Верховной рады Украины о переименовании Республики Крым. По словам члена местного Госсовета Владислава Ганжары, происходящее является торжеством полного идиотизма со стороны Незалежной.

Властиполуострова ответили на инициативу депутата Верховной рады Украины опереименовании Республики Крым. По словам члена местного ГоссоветаВладислава Ганжары, происходящее является "торжеством полного идиотизма" со стороны Незалежной.На сегодняшний момент к Украине Крым не имеет ни фактического, ни юридического отношения, подчеркнул Ганжара.По словам депутата, в Киеве это прекрасно понимают, но отказываться отсвоей риторики не хотят."Украинские власти пытаются даже не воплотить вжизнь какие-то пустые инициативы, а просто постоянно создают пустой фонвокруг Крыма", – отметил он.Ганжараподчеркнул, что крымчанам нет разницы, как именно Украина будетназывать полуостров. К дурным инициативам буйного соседа в регионепривыкли, подчеркнул депутат, и уже не обращают на них внимания."Неприятно то, что Киев постоянно спекулирует и пытается набиратьполитические очки в преддверии предстоящих выборов", – цитирует Ганжару .С предложением о переименовании Крыма выступил депутат Верховной рады РефатЧубаров, называющий себя представителем крымских татар полуострова.Среди предложенных им вариантов – Крымско-татарская автономия, Крымскаяавтономия, Автономная Республика Крым.Впрочем,от перестановки слагаемых, как известно, сумма не меняется. Изменитсяназвание республики или нет, но Крыма Украине все равно не видать,как Порошенко своих собственных ушей. Посему подобные инициативы – неболее чем очередное бесполезное сотрясание воздуха, которым Киев в силусобственной немощи занимается последние четыре года.Есть на Украине и те, кто не оставляет попыток вернуть полуостров военным путем. Известный в узких кругах националист Дмитрий Корчинский, что Киеву выгодно поддерживать конфликт в текущем состоянии,поскольку помимо Крыма, есть еще и нерешенная проблема Донбасса.Политический деятель уверен, что властям Незалежной нужно выбрать удобное время для нападения на полуостров. По его мнению, следует дождаться начала кризиса в России, а затем нанести удар.