Юноши и девушки могли не только узнать много нового и интересного о профессии сотрудника органов внутренних дел, но и определиться с выбором будущей специальности...

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся день открытых дверей. В актовом зале собрались более тысячи юношей, девушек и их родителей.Ежегодно тысячи абитуриентов стремятся ознакомиться с учебно-материальной базой крупнейшего вуза системы МВД России, воспользоваться уникальной возможностью увидеть жизнь Университета.По уже сложившейся традиции перед началом официальной части гостям продемонстрировали фильм о Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, призванный охватить богатую историю вуза и современную учебно-материальную базу, на которой идёт подготовка будущих сотрудников органов внутренних дел.В этот день абитуриенты могли получить полную информацию об особенностях обучения, специфике каждого института и факультета, вступительных испытаниях, сдаче физических нормативов, а также задать свои вопросы. Особое внимание было уделено прямому набору в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, благодаря которому абитуриент может подать заявление сразу в вуз. По завершении обучения выпускники, поступившие по прямому набору, будут направляться для прохождения службы в любой регион России, где будет потребность в кадрах, что гарантирует работу по специальности.Также для гостей была организована обзорная экскурсия по Университету, включавшая в себя посещение информационно-библиотечного центра, инновационных учебно-научных комплексов, лабораторий и полигонов. Из презентаций о каждом институте и факультете, подготовленных курсантами Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, юноши и девушки могли не только узнать много нового и интересного о профессии сотрудника органов внутренних дел, но и определиться с выбором будущей специальности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве