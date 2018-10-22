Она присвоила более 47 тысяч рублей

Она присвоила более 47 тысяч рублейВ Муроме местную жительницу подозревают в присвоении или растрате чужих денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что с мая по июль этого года женщина, будучи сотрудницей отделения связи, использовала свое служебное положение и присвоила более 47 тысяч рублей. Недостачу обнаружили при проведении проверки руководством, потому что одна из местных жительниц сообщила, что ей перестала приходить пенсия.Подозреваемую задержали. Свою вину она сразу признала.Наказанием за подобное преступление может быть лишение свободы на срок до 6-ти лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере одной заработной платы.