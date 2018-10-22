Настоящая спасательная операция развернулась в понедельник днем на Школьном озере в Норильске, где под лед провалились два пса. Временная хозяйка собаки сняла на видео ее вызволение из мерзлой ловушки.

Настоящая спасательная операция развернулась в понедельник днем на Школьном озере в Норильске, где под лед провалились два пса. Временная хозяйка собаки сняла на видео ее вызволение из мерзлой ловушки.Под лед, как отмечают жители окрестных домов, в понедельник днем провалились две собаки, но самостоятельно выбраться смогла только одна. Другая более 30 минут боролась за жизнь, но лед не выдерживал ее веса и крошился. Первым на помощь упитанной бедолаге бросился молодой человек, попытавшийся использовать в качестве плавсредства притопленный кабельный барабан, однако сдвинуть его с места ему не удалось.Вскоре на месте оказались полицейские, но и они не рискнули ступать на тонкий лед, вызвали сотрудников МЧС, отмечается на сайте краевого управления МВД. Один из спасателей на надувной лодке добрался до собаки и вытащил ее из ледяной воды, после чего плавсредство с помощью веревки подтянули к берегу.Установить хозяина животного не удалось, а потому стражи порядка доверили заботу о нем переживавшей больше других девушке."Девочка очень сильно замерзла... Судя по шее, ошейник был. Хозяин, ты где? А теперь о собаке. Либо беременная, либо в меру упитанная. Называю ее "колбаской", ей нравится, она бежит и сразу в ноги, мол, гладь меня. Девочка хорошая, ищу недохозяина или добрые руки. Держать не смогу долго, своих много", — призналась временная "заводчица".