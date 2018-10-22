Пользователи крупного обновления операционной системы Windows 10 October 2018 Update, вышедшего в начале октября, пожаловались на очередную недоработку, которая может привести к потере файлов. По многочисленным сообщениям участников форума Reddit и Ask Woody, при открытии ZIP-архивов новая десятка не спрашивает, должны ли быть перезаписаны находящиеся в текущей папке копии, из-за чего пользователь может лишиться распакованных ранее документов.

Пользователи крупного обновления операционной системы Windows 10 October 2018 Update, вышедшего в начале октября, пожаловались на очередную недоработку, которая может привести к потере файлов. По многочисленным сообщениям участников форума Reddit и Ask Woody, при открытии ZIP-архивов новая "десятка" не спрашивает, должны ли быть перезаписаны находящиеся в текущей папке копии, из-за чего пользователь может лишиться распакованных ранее документов.По вине этой ошибки, например, новая версия файла может быть принудительно заменена на старую, и восстановить её не получится. Судя по всему, проблема касается встроенного в Windows 10 распаковщика, поскольку сторонние разархиваторы, такие как 7zip и WinZip, используют другие алгоритмы открытия сжатых папок и работают без нареканий.Другая часть пользователей пишет, что им апдейт Windows 10 не только не показывает диалоговое окно, но и вовсе не совершает никаких процедур при открытии ZIP-архива. В результате понять, что файлы были как-то изменены, никак нельзя, пишет TechRadar.Релиз Windows 10 October Update (сборка 1809) сопровождался чередой жалоб. Те, кто установил его одним из первых, сообщали, что апдейт влечет за собой полное удаление файлов из домашней папки, которые невозможно восстановить, и неоправданную нагрузку на процессор, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора. По одной из версий, ОС обновляет все содержимое директории users, если хранящиеся в ней файлы не синхронизированы с облаком OneDrive.”Microsoft обязалась восстановить стертые обновлением Windows 10 файлы читайте такжеНеделю спустя Microsoft приостановила выпуск обновления до окончания разбирательств. Пользователи из России, которые пострадали от удаления личных файлов, могут связаться со службкой техподдержки по бесплатному номеру горячей линии: 8 800 200 80 01.