Материальный ущерб оценили в 22 тысячи рублей

Материальный ущерб оценили в 22 тысячи рублейЖителя Петушинского района обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчина, находясь под воздействием алкоголя, ночью напал на 19-летнюю девушку на одной из улиц районного центра. Злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку и убежал в неизвестном направлении. Материальный ущерб оценили в 22 тысячи рублей.31-летнего местного жителя быстро задержали.Мужчина во всем признался. Позже он пояснил, что похищенное имущество, в частности, находившийся в сумке телефон, он оставил себе, а сумку куда-то выбросил. Мобильный телефон полицейские изъяли.Материалы уголовного дела направлены в суд.