Местный житель напал на 19-летнюю девушку и похитил у неё сумку.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, в июне текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток напал на 19-летнюю девушку на одной из улиц районного центра. Злоумышленник вырвал из рук потерпевшей сумку и скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб, причиненный противоправными действиями фигуранта, был оценен в 22 000 рублей.Подозреваемый в совершении грабежа, 31-летний местный житель, был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Задержанный в содеянном сознался, пояснив, что похищенное имущество, в частности, находившийся в сумке мобильный телефон, он оставил себе, а сумку выбросил. Мобильный телефон был изъят полицейскими.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.